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Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате землетрясения в японской префектуре Кумамото. Об этом в среду, 29 июля, сообщила премьер-министр Санаэ Такаити.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате землетрясения в японской префектуре Кумамото. Об этом в среду, 29 июля, сообщила премьер-министр Санаэ Такаити.

— Подтверждены 13 смертей в результате землетрясения с эпицентром в регионе Кумамото, — приводит ее слова газета Yomiuri.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник, 28 июля, у побережья японского острова Кюсю в районе префектуры Кумамото. Главное метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе цунами. Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени (10:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Сильнейшее за последние 10 лет землетрясение произошло в Японии во вторник, 28 июля. По данным The New York Times, на острове Кюсю пострадали более 50 человек, в том числе 10 постояльцев дома престарелых в городе Хикава.

В Сети также начали появляться первые видео, на которых очевидцам удалось запечатлетьпроизошедшее в Японии землетрясение и его последствия.

18 июля землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу. Наиболее сильно подземные толчки затронули провинцию Чупака в регионе Хунин, в частности район Чонгос Бахо. В результате инцидента погибли пять человек, еще 16 пострадали.

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