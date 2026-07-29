В Крыму впервые представили экспозицию о крымских татарах-участниках СВО

Она также сообщила, что в регионе ведется работа по сбору сведений об участниках СВО крымских татарах. По информации Духовного управления мусульман Республики Крым и Севастополя, поддерживается постоянный контакт с семьями, оказывается поддержка бойцам на передовой и мобильным огневым группам, которые отбивают атаки беспилотников на Крым. Передаются генераторы, рации, продукты питания, оказывается помощь в оснащении техники защитными металлоконструкциями.