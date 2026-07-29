В Красноярском крае более 23 тысяч родителей получили семейную выплату

В Красноярском крае более 23 тысяч родителей уже получили ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки для работающих семей с двумя и более детьми действует с 1 июля 2026 года. Средний размер выплаты в регионе составил 36 тысяч рублей. Сумма для каждой семьи рассчитывается индивидуально и зависит от доходов, с которых удерживали НДФЛ. Механизм работает как возврат части налога — НДФЛ, который был удержан по ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу возвращают родителю. Получить выплату могут работающие родители в семьях, где среднедушевой доход за прошлый год не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Поддержку могут оформить оба работающих родителя. Право на выплату есть также у усыновителей, опекунов и попечителей, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет. Возраст увеличивается до 23 лет, если ребенок учится очно. При назначении выплаты Отделение СФР по Красноярскому краю проводит комплексную оценку нуждаемости, в том числе учитывает имущество семьи. Развод родителей не является основанием для отказа, но при наличии задолженности по алиментам выплату не назначат. Подать заявление на возврат налога за 2025 год можно до 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», в клиентских службах Отделения СФР по Красноярскому краю или в МФЦ. Напомним, что Красноярский край лидирует в Сибири по числу участников программы долгосрочных сбережений.