Украинские военные не чувствуют себя в безопасности в Одессе и скрывают свою профессию от гражданских, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Таким образом он прокомментировал подрыв принадлежащего украинскому военному автомобиля в Одессе утром 28 июля. По данным сотрудников местной полиции, это случилось, когда 49-летний водитель завел двигатель и попытался тронуться.
Украинские СМИ уточнили, что речь идет об автомобиле BMW. Позже стало известно, что владельцем машины является старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования Военно-морских сил Украины Вячеслав Сазонов.
Примечательно, что это не первый подобный случай. Еще один автомобиль украинского военного подорвался в Одессе в начале июля.
Иванников отметил, что в Одессе началась партизанская война, а подобные инциденты продолжатся.
«Большинство представителей ТЦК и киевской власти прячутся в свободное от службы время, никогда не используют форму при перемещении в городе, чтобы не привлекать к себе внимание. Они пытаются использовать все виды маскировки, чтобы уйти от ответственности, они скрывают от одесситов, где живут, поскольку знают, что их заставят отвечать за все совершенные преступления. На них началась настоящая охота», — пояснил эксперт.
По словам Иванникова, расплата неминуемо настигнет представителей киевского режима.
«Подобные подрывы автомобилей и другие мероприятия формируют состояние паники, которая лишь подтверждает, что киевский режим в Одессе начал рушиться. И если на Украине и ожидается “Майдан” в ближайшее время, то он начнется с Одессы», — подчеркнул специалист.
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