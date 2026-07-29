Одессу трясет от паники: создан черный список для охоты на офицеров ВСУ

«Большинство представителей ТЦК и киевской власти прячутся в свободное от службы время, никогда не используют форму при перемещении в городе, чтобы не привлекать к себе внимание. Они пытаются использовать все виды маскировки, чтобы уйти от ответственности, они скрывают от одесситов, где живут, поскольку знают, что их заставят отвечать за все совершенные преступления. На них началась настоящая охота», — пояснил эксперт.