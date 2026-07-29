На перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса в Иркутске меняют трамвайные рельсы

«После завершения подготовительных работ участок засыпали асфальтовой крошкой, чтобы не прекращать проезд автотранспорта и не останавливать движение трамваев. Все работы выполняем только в ночные часы. В планах — полная замена старых рельсов и шпал на новые», — прокомментировал исполняющий обязанности директора «Иркутскгортранса» Олег Лаповок.