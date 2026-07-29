На перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса в Иркутске меняют трамвайные рельсы

Как сообщает пресс-служба администрации города, силами предприятий «Иркутскгортранс» и «Иркутскавтодор» на участке протяженностью 25 метров снят асфальт, проведены предварительные работы для демонтажа рельсошпальной решетки.
«После завершения подготовительных работ участок засыпали асфальтовой крошкой, чтобы не прекращать проезд автотранспорта и не останавливать движение трамваев. Все работы выполняем только в ночные часы. В планах — полная замена старых рельсов и шпал на новые», — прокомментировал исполняющий обязанности директора «Иркутскгортранса» Олег Лаповок.
Напомним, ранее был выполнен ремонт трамвайных путей на улице Ленина от Горького до Карла Маркса. На участке заменили разрушенные деревянные шпалы, устранили уширение междурельсовой колеи, отремонтировали стыковые соединения рельсов, установили новые накладки и скрепления. После проведения работ «Иркутскавтодор» уложил асфальт.