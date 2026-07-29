КСИР заявил об ударе по авиабазе США в Иордании

КСИР нанес удар баллистическими ракетами по американской авиабазе, расположенной на территории Иордании. Об этом со ссылкой на военных сообщает иранская государственная телерадиокомпания.
«[Подразделения КСИР] нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по авиабазе и штабу Центрального командования Вооруженных сил США в Иордании», — говорится в сообщении.
Согласно отчету СЕНТКОМ, военные США и Саудовской Аравии нанесли удар по формированиям, в Ираке, связанным с Ираном.
По данным издания The Daily Telegraph, к 24 июля затраты США на войну с Ираном составили 151,3 млрд долларов, хотя министр обороны Пит Хегсет называл сумму почти в четыре раза меньше — 37,5 млрд.