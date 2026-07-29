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КСИР заявил об ударе по авиабазе США в Иордании

КСИР атаковали баллистическими ракетами авиабазу и штаб Центрального командования ВС США в Иордании.

Источник: Комсомольская правда

КСИР нанес удар баллистическими ракетами по американской авиабазе, расположенной на территории Иордании. Об этом со ссылкой на военных сообщает иранская государственная телерадиокомпания.

«[Подразделения КСИР] нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по авиабазе и штабу Центрального командования Вооруженных сил США в Иордании», — говорится в сообщении.

Согласно отчету СЕНТКОМ, военные США и Саудовской Аравии нанесли удар по формированиям, в Ираке, связанным с Ираном.

По данным издания The Daily Telegraph, к 24 июля затраты США на войну с Ираном составили 151,3 млрд долларов, хотя министр обороны Пит Хегсет называл сумму почти в четыре раза меньше — 37,5 млрд.

Тем временем в ООН предположили, что США и Иран могут использовать затишье в боевых действиях для активизации переговоров.

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