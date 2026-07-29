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Эксперт Раевский сказал, чем опасно отправлять нейросети личные данные

Информация, отправленная нейросети, может оказаться в третьих руках. Эксперт Алексей Раевский в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что все, что отправляется в сеть, может стать публичным.

Источник: Аргументы и факты

Отправляя нейросети фотографии для редактирования или какую-либо информацию для анализа, нужно быть готовым к тому, что она может оказаться в третьих руках. В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский подчеркнул, что решение об отправке какой-либо личной информации человек должен принимать сам и сам же нести за это ответственность.

«Каждый человек сам решает, что можно отправлять, а что нельзя. Нужно понимать: всплыть может все, что угодно. Как говорят: все, что отправляется в интернет, можно считать публичным. Информация может попасть в руки третьих лиц через какое-то время, стать достоянием общественности либо в результате действий хакеров, либо в результате какой-то небрежности, несоблюдения инструкций теми, кто с этой информацией обращается», — сказал он.

Раевский обратил внимание на то, что риск утечки распространяется не только на нейросети, но и на другие варианты передачи информации посредством интернета.

«Вся информация, которую мы так или иначе отправляем в интернет или кому-то другому посредством интернета, может где-то каким-то образом всплыть. И даже та информация, которую мы загружаем в свое электронное устройство, если оно имеет подключение к интернету, также может оказаться в чужих руках. Тут только одна общая рекомендация: не сообщать о себе никакую персональную информацию, которая может быть впоследствии использована какими-то мошенниками или преступниками», — добавил он.