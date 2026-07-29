Эксперт Раевский сказал, чем опасно отправлять нейросети личные данные

«Каждый человек сам решает, что можно отправлять, а что нельзя. Нужно понимать: всплыть может все, что угодно. Как говорят: все, что отправляется в интернет, можно считать публичным. Информация может попасть в руки третьих лиц через какое-то время, стать достоянием общественности либо в результате действий хакеров, либо в результате какой-то небрежности, несоблюдения инструкций теми, кто с этой информацией обращается», — сказал он.