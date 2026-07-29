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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено три пожара

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Идринское в километре от улицы Минусинской загорелась пшеница на площади 50 квадратных метров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Идринское в километре от улицы Минусинской загорелась пшеница на площади 50 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В Иланском на улице Профсоюзной произошел пожар в квартире. Огонь распространился на площади 55 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили в краевом МЧС.

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