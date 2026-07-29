В Новосибирске до 31 августа установят 77 «лежачих полицейских»

В Новосибирске до 31 августа установят 77 искусственных дорожных неровностей. Контракт уже подписан, сообщили в мэрии города.
Новые элементы сделают из асфальтобетона. Их разместят на подходах к школам и детским садам, а также в местах с высокой концентрацией ДТП и на участках, предложенных ГИБДД. «Для размещения выбрали подходы к общеобразовательным учреждениям, участки с высокой концентрацией ДТП и места, предложенные ГИБДД», — уточнили в муниципалитете.
Чтобы водители лучше видели препятствия в темноте, на каждую неровность нанесут яркую разметку. Сами работы завершат к 31 августа, а установку дорожных знаков — к 1 октября. Программа входит в комплексный план по повышению безопасности дорожного движения в Новосибирске.
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