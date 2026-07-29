В Новосибирске до 31 августа установят 77 «лежачих полицейских»

Новые элементы сделают из асфальтобетона. Их разместят на подходах к школам и детским садам, а также в местах с высокой концентрацией ДТП и на участках, предложенных ГИБДД. «Для размещения выбрали подходы к общеобразовательным учреждениям, участки с высокой концентрацией ДТП и места, предложенные ГИБДД», — уточнили в муниципалитете.