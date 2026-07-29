Разину отказали в иске о наследстве Шатунова из-за возможного подлога

Московский суд отклонил иск продюсера Андрея Разина к семье покойного певца Юрия Шатунова. Продюсер требовал признать недействительным вступление родственников артиста в наследство, однако суд не нашёл оснований для удовлетворения его претензий. Решение было принято после того, как эксперты усомнились в подлинности документа, на который ссылался истец. Об этом передаёт РИА «Новости».