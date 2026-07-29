Лестницы с фонтанами появятся осенью на набережной Николаевска-на-Амуре

Жители Николаевска-на-Амуре получат современную набережную с фонтанами. К ноябрю этого года завершится очередной этап благоустройства по президентскому нацпроекту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Основные работы сейчас идут на склоне набережной: залиты бетонные площадки, проведена гидроизоляция, установлена система видеонаблюдения. Хочу поблагодарить подрядчиков — ответственно подходят к делу, — поделился своими впечатлениями губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, недавно побывавший в Николаевске-на-Амуре.
Вместо одной лестницы появится две, а между ними — надпись «Николаевск-на-Амуре» с датой основания города. Рядом с лестницами установят пандусы. Именно на лестничных площадках и будут расположены фонтаны.
Набережную дополнительно осветят, там будут установлены скамейки, где можно не просто посидеть, но еще и почитать в тишине. Набережная разбита на несколько зон — для очень активных отдыхающих и тех, кто предпочитает покой и уединение.
Это будет прекрасное место для отдыха семьёй, прогулок и встреч с друзьями.
Красивая набережная в северном городе появилась благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— Наш Президент Владимир Путин не раз подчеркивал: благоустройство городов и сёл — важнейшая часть заботы о людях, — отметил глава региона. — И мы в Хабаровском крае видим это на конкретных проектах. Продолжаем менять жизнь к лучшему.
В этом году муниципалитеты края подали уже 8 заявок на очередной Всероссийский конкурс. Итоги станут известны в августе.