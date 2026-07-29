Талант не пропил: продюсер оценил форму Ефремова перед возвратом в кино

Михаил Ефремов сыграет главную роль в фильме «Отец. Еще отец» вместе с Данилой Козловским. Продюсер Павел Рудченко в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил форму артиста, отметив, что долго актеры уровня Ефремова не могут оставаться без ролей.
«Я думаю, Михаил Ефремов уже в форме, восстановился, и, как говорится, талант не пропьешь. Тем более, уверен, он явно заскучал по главным роля. Актер такого уровня бездействовать долго не может», — отметил Рудченко.
Режиссер Александр Баршак ранее подтвердил aif.ru предстоящую работу с Ефремовым.
По сюжету столичный педагог, которого должен сыграть Данила Козловский, приезжает в город Елец для постановки провального спектакля в местном драмтеатре. В ходе работы герой узнает, что худрук труппы — его роль сыграет Михаил Ефремов — является его биологическим отцом, с которым герой ранее не встречался.
Режиссер, народный артист России Никита Михалков также ранее признался, что Ефремов выполняет все жесткие условия, которые он ему поставил в театре.