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Талант не пропил: продюсер оценил форму Ефремова перед возвратом в кино

Михаил Ефремов возвращается в большое кино, он сыграет главную роль в фильме «Отец. Еще отец». Продюсер Рудченко убежден: Ефремов уже давно вернулся в форму и скучает по кино. Читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Михаил Ефремов сыграет главную роль в фильме «Отец. Еще отец» вместе с Данилой Козловским. Продюсер Павел Рудченко в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил форму артиста, отметив, что долго актеры уровня Ефремова не могут оставаться без ролей.

«Я думаю, Михаил Ефремов уже в форме, восстановился, и, как говорится, талант не пропьешь. Тем более, уверен, он явно заскучал по главным роля. Актер такого уровня бездействовать долго не может», — отметил Рудченко.

Режиссер Александр Баршак ранее подтвердил aif.ru предстоящую работу с Ефремовым.

По сюжету столичный педагог, которого должен сыграть Данила Козловский, приезжает в город Елец для постановки провального спектакля в местном драмтеатре. В ходе работы герой узнает, что худрук труппы — его роль сыграет Михаил Ефремов — является его биологическим отцом, с которым герой ранее не встречался.

Режиссер, народный артист России Никита Михалков также ранее признался, что Ефремов выполняет все жесткие условия, которые он ему поставил в театре.