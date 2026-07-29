Ремонт восьми дорожных объектов досрочно завершился в Хабаровском районе

Общая протяженность отремонтированных дорог в селах Черная речка, Дружба и Ильинка, в квартале «Солнечный город» и других населенных пунктах района превысила 6 километров. Работы были выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Высокое качество нового асфальта подтвердила лаборатория ФАУ «РосДорНИИ». Более того, сейчас дорожники приступили к ремонту еще семи объектов, которые изначально планировались на следующий год. Они находятся в селах Сосновка, Тополево, Бычиха, Черная речка, Казакевичево и Осиновая речка, а также в поселке Корфовском. Общая протяженность этих участков — почти 8 километров. Все работы завершат уже в этом году. Кроме того, уже начался ремонт трассы, ведущей к поселку Дачному. Ее длина — 2,6 километра. На ней для удобства садоводов установят автобусные остановки, предназначенные для автобусов, работающих на маршруте № 110. Также на дороге установят водопропускные трубы и уложат новый асфальт.