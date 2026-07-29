ВСУ отступают: в армии Украины начался хаос

«Регулярные сообщения об освобождении нами новых населённых пунктов чаще всего говорят о том, что мы не сбавляем темп наступления, продолжаем идти вперёд достаточно успешно. При этом противник вынужден отступать на не всегда подготовленные районы и, скажем так, теряет и технику, и прежде всего людей», — отметил Гагин.