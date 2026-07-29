ВСУ отступают: в армии Украины начался хаос

Освобождение Торского в ДНР в очередной раз подтверждает, что российские войска не снижают наступательный темп. Как отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в эксклюзивном комментарии для aif.ru, в связи с этим противник вынужден отступать на неподготовленные позиции. Также на этом участке в рядах обороняющихся фиксируется множество иностранных наёмников.
Как сообщали в Минобороны, 27 июля подразделения группировки «Центр» решительными действиями освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике.
По словам Гагина, регулярные сводки об освобождении новых населённых пунктов — не просто формальность. Каждый такой успех открывает пути к более крупным районам, включая Доброполье, Славянск, Краматорск, и свидетельствует о планомерном продвижении вперёд.
«Регулярные сообщения об освобождении нами новых населённых пунктов чаще всего говорят о том, что мы не сбавляем темп наступления, продолжаем идти вперёд достаточно успешно. При этом противник вынужден отступать на не всегда подготовленные районы и, скажем так, теряет и технику, и прежде всего людей», — отметил Гагин.
Он подчеркнул, что освобождение Торского — это важный этап. Отступление ВСУ на неподготовленные рубежи ведёт к хаосу в управлении и снабжении. Отдельно эксперт остановился на составе обороняющихся подразделений.
«Сообщают, что там наёмники, представители “Азова”*… Сейчас во многих подразделениях по всей линии боевого соприкосновения участвуют наёмники из разных стран. Причём, вполне вероятно, кто-то из них является военнослужащими армий этих стран. Такое уже бывало», — сказал Гагин.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев отметил, что Торское было превращено ВСУ в мощный укрепленный район. По его словам, солдаты противника очень долго находились там и тщательно окапывались. Блиндажи достигали глубины в четыре-пять метров.
Сегодня стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» заняли населённый пункт Красный Кут в ДНР.
*Запрещенная в России террористическая организация.