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В Нижнеудинске плохо отремонтировали крыши многоквартирных домов

Изъяны устранят после вмешательства прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура через суд добилась устранения недочетов при капитальном ремонте крыш в Нижнеудинске. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Нижнеудинская межрайонная прокуратура проверила качество капитального ремонта кровель в многоквартирных домах на ул. Знаменской. Выяснилось, что подрядчик весной 2024 года заменил не все изношенные элементы крыш, а на доме по ул. 2-я Знаменская не обеспечил герметичное примыкание кровли к вентиляционным шахтам.

Прокурор обратился в суд с требованием устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил иск. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.