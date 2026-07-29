В Нижнеудинске плохо отремонтировали крыши многоквартирных домов

Нижнеудинская межрайонная прокуратура проверила качество капитального ремонта кровель в многоквартирных домах на ул. Знаменской. Выяснилось, что подрядчик весной 2024 года заменил не все изношенные элементы крыш, а на доме по ул. 2-я Знаменская не обеспечил герметичное примыкание кровли к вентиляционным шахтам.