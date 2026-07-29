Спуск к пляжу на Патрокле во Владивостоке спасли от хаотичной парковки

Стройку на пляже замедлили на время купального сезона, чтобы не мешать отдыху, но не закончили совсем — во Владивостоке не такой уж продолжительный строительный сезон. Планы на «самый крутой пляж России» у Дмитрия Алексеева, одного из главных инициаторов проекта, амбициозные — работы там будут продолжаться, по его подсчётам, «лет 5».