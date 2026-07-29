Спуск к пляжу на Патрокле во Владивостоке спасли от хаотичной парковки

Пешеходный путь к озеру и пляжам на спуске с эстакады теперь защищен от парковки на обочине. Об этом сообщает тг-канал Patrokl.info (18+).
На спуске к популярному пляжу появились «полосатые» красно-белые бетонные блоки, которые должны избавить обочину от припаркованных авто. Это поможет пешеходам и сделает свободнее проезд к пляжу, где в солнечную погоду собирается огромное количество отдыхающих.
«Посмотрите какие “красивые”, яркие и заметные решения там появились. Напомним, продлить леера или поставить ограждения нельзя — там проходит военный кабель, а его перенос стоит очень-очень дорого», — говорится в тг-канале Patrokl.info.
Заметим, что в дни ажиотажа водители и пешеходы иногда с трудом «делят» подъезды и подходы к пляжу — приходится «жаться» из-за ям и запаркованных обочин.
Напомним, что на пляже появится платная многоуровневая парковка. Сейчас продолжается её строительство, очертания уже вырисовываются.
Стройку на пляже замедлили на время купального сезона, чтобы не мешать отдыху, но не закончили совсем — во Владивостоке не такой уж продолжительный строительный сезон. Планы на «самый крутой пляж России» у Дмитрия Алексеева, одного из главных инициаторов проекта, амбициозные — работы там будут продолжаться, по его подсчётам, «лет 5».
Напомним, что компания «Глобал», учредителем которой выступают «ДНС групп» и АНО «Открывая море Владивостоку», построит на пляжной территории бухты Патрокл купальню с сауной и русской баней, услугами которой одновременно смогут воспользоваться до 300 человек. Начало работы комплекса намечено на четвертый квартал 2027 года.