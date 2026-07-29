В Красноярске прошел спортивно-экологический праздник для детей и взрослых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Площадкой для мероприятия в рамках Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» стал оздоровительный лагерь «Республика Солнечная».
В спортивных состязаниях приняли участие 60 человек, а общая копилка акции пополнилась на 500 «чистых» километров.
Кроме того, на территории лагеря работала передвижная экологическая лаборатория. Специалисты в интерактивном формате показали, как берут пробы воздуха и провели экологический урок. В свою очередь, дети представили тематические рисунки, авторов лучшие наградили памятными подарками, отмечает пресс-служба краевого минэкологии.
«Нам важно с ранних лет прививать детям любовь к природе и к месту, где они живут. Экологическая культура не возникает сама по себе — она формируется через личный пример, участие в таких мероприятиях, общение с профессионалами. Когда ребенок видит, как работают экологи, как берут пробы воздуха, участвует в эстафетах вместе со взрослыми — это создает устойчивую мотивацию заботиться об окружающей среде. Мы хотим, чтобы эти ребята выросли ответственными гражданами, которые не просто знают о проблемах экологии, но и готовы действовать», — прокомментировала первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».