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В Красноярске прошел спортивно-экологический праздник для детей и взрослых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Площадкой для мероприятия в рамках Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» стал оздоровительный лагерь «Республика Солнечная».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Площадкой для мероприятия в рамках Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» стал оздоровительный лагерь «Республика Солнечная».

В спортивных состязаниях приняли участие 60 человек, а общая копилка акции пополнилась на 500 «чистых» километров.

Кроме того, на территории лагеря работала передвижная экологическая лаборатория. Специалисты в интерактивном формате показали, как берут пробы воздуха и провели экологический урок. В свою очередь, дети представили тематические рисунки, авторов лучшие наградили памятными подарками, отмечает пресс-служба краевого минэкологии.

«Нам важно с ранних лет прививать детям любовь к природе и к месту, где они живут. Экологическая культура не возникает сама по себе — она формируется через личный пример, участие в таких мероприятиях, общение с профессионалами. Когда ребенок видит, как работают экологи, как берут пробы воздуха, участвует в эстафетах вместе со взрослыми — это создает устойчивую мотивацию заботиться об окружающей среде. Мы хотим, чтобы эти ребята выросли ответственными гражданами, которые не просто знают о проблемах экологии, но и готовы действовать», — прокомментировала первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.

Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».