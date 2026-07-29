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Накопитель не выдержал первого включения: покупателю вернут более 11 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителю Северо-Енисейска вернут 11 261 рубль за неисправный внутренний накопитель, приобретенный на Wildberries. Добиться возврата удалось после обращения в краевой Роспотребнадзор.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителю Северо-Енисейска вернут 11 261 рубль за неисправный внутренний накопитель, приобретенный на Wildberries. Добиться возврата удалось после обращения в краевой Роспотребнадзор.

Дефект обнаружился при первом включении: устройство работало с ошибками и показало низкую скорость чтения. Самостоятельные попытки покупателя решить вопрос с маркетплейсом и продавцом результата не дали.

Специалисты ведомства направили запрос индивидуальному предпринимателю и напомнили об ответственности за нарушение прав потребителей. После этого продавец одобрил заявку на возврат: покупатель передаст неисправный накопитель и получит деньги обратно.

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