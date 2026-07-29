Накопитель не выдержал первого включения: покупателю вернут более 11 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителю Северо-Енисейска вернут 11 261 рубль за неисправный внутренний накопитель, приобретенный на Wildberries. Добиться возврата удалось после обращения в краевой Роспотребнадзор.
Дефект обнаружился при первом включении: устройство работало с ошибками и показало низкую скорость чтения. Самостоятельные попытки покупателя решить вопрос с маркетплейсом и продавцом результата не дали.
Специалисты ведомства направили запрос индивидуальному предпринимателю и напомнили об ответственности за нарушение прав потребителей. После этого продавец одобрил заявку на возврат: покупатель передаст неисправный накопитель и получит деньги обратно.