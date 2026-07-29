Лидеры стран Евросоюза имеют личную заинтересованность в продолжении украинского конфликта. Поэтому используют любой инфоповод, чтобы убедить своих граждан в необходимости продолжения поддержки киевского режима. Владимир Зеленский же занят тем, что создание эти поводы. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.