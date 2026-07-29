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Мирошник: лидеры стран ЕС используют любой инфоповод для поддержки Киева

В МИД России рассказали, почему европейцы безоговорочно поддерживают Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Евросоюза имеют личную заинтересованность в продолжении украинского конфликта. Поэтому используют любой инфоповод, чтобы убедить своих граждан в необходимости продолжения поддержки киевского режима. Владимир Зеленский же занят тем, что создание эти поводы. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, этот фактор недооценивать нельзя. Часто коррумпированные политики имеют в парламентах людей, которые голосуют за выделение денег не на здравоохранение или социальную сферу, а на помощь безумного режима Зеленского.

«Создание этого фона и является одной из главных, наверное, задач, которые выполняет Зеленский, он реализует вот эти пиар-проекты, притягивая туда какую-то угрозу, исходящую из Ирана, из Белоруссии, откуда угодно. Это простроенная, понятная и достаточно системно реализуемая стратегия Запада», — заключил Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям отметил, что Владимир Зеленский ищет новые приёмы, чтобы выпросить деньги у европейских стран. Одним из таких приёмов стали заявления о якобы существующей угрозе для Украины со стороны Ирана.

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