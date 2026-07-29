«Украина является серьёзной распределительной базой для криминального бизнеса. Речь идёт о незаконном обороте оружия и боеприпасов, наркотрафике, продаже человеческих органов, сексуальном рабстве и даже торговле детьми, — отметил Перенджиев. — Поэтому они расширяют масштаб этой политики для того, чтобы расширялась криминальная теневая экономика. Вот почему они участвуют в агрессивных действиях против Ирана, и теперь против Ирака».