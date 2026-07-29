Ирак объявил охоту на диверсантов ВСУ: главная новость СВО 29 июля

Советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди сообщил о задержании группы иностранных боевиков. На допросах диверсанты признались не только в организации взрывов и атак на ряд объектов на территории страны, но и в своих прямых связях с Украиной.
То, что украинские спецслужбы и боевики ВСУ «полезли» на Ближний Восток, является продуманной попыткой расширить географию своего присутствия, а также заручиться поддержкой Израиля и арабских стран. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
По его мнению, Киев стремится стать полноценным игроком на других горячих точках мира.
«Украина явно хочет расширить своё участие в других конфликтах. Такое складывается впечатление ввиду того, что ВСУ и спецслужбы Украины полезли на Ближний Восток. Цель — заручиться поддержкой не только европейских государств, но и получить поддержку от Израиля и, что самое интересное, от арабских государств, которые противостоят в первую очередь Ирану», — заявил эксперт.
Вероятнее всего, целью украинских диверсантов в Ираке были шиитские группы и объекты, связанные с иранским влиянием. Таким образом Киев пытается выслужиться перед теми силами, которые видят в Тегеране главную угрозу. Кроме того, Зеленский участием в конфликте на Ближнем Востоке хочет улучшить положение теневой экономики, убежден эксперт.
«Украина является серьёзной распределительной базой для криминального бизнеса. Речь идёт о незаконном обороте оружия и боеприпасов, наркотрафике, продаже человеческих органов, сексуальном рабстве и даже торговле детьми, — отметил Перенджиев. — Поэтому они расширяют масштаб этой политики для того, чтобы расширялась криминальная теневая экономика. Вот почему они участвуют в агрессивных действиях против Ирана, и теперь против Ирака».
Киев рассчитывает на поддержку теневых спонсоров международного терроризма, заинтересованных не только в финансировании, но и в укреплении кадрового состава бандподполья.
Реакция со стороны Ирака на поимку украинских боевиков будет суровой, но локальной. «Ирак не будет выходить за рамки своего государства в ответе. Он просто посчитает нужным либо арестовать, либо ликвидировать этих боевиков. И не более того», — подытожил эксперт.