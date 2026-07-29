Годы тюрьмы: названо наказании за завышение цен на АЗС

«Завышение цен на топливо на АЗС может повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения. ФАС активно контролирует ситуацию и возбуждает дела при выявлении признаков нарушения законодательства. В большинстве случаев это административная ответственность, но может быть и уголовная по статье 178 УК РФ (“Ограничение конкуренции”)», — пояснил эксперт.