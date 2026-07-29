Годы тюрьмы: названо наказании за завышение цен на АЗС

Владельцам автозаправочных станций (АЗС) может грозить уголовная ответственность за завышение цен на топливо, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
Напомним, ранее стало известно, что территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили дела к владельцам АЗС в Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и Республике Коми по признакам необоснованного повышения цен на топливо.
Алешкин объяснил, чем подобные нарушения могут обернуться для владельцев АЗС.
«Завышение цен на топливо на АЗС может повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения. ФАС активно контролирует ситуацию и возбуждает дела при выявлении признаков нарушения законодательства. В большинстве случаев это административная ответственность, но может быть и уголовная по статье 178 УК РФ (“Ограничение конкуренции”)», — пояснил эксперт.
По словам Алешкина, к уголовной ответственности владелец АЗС может быть привлечен в том случае, если будет доказано, что компания действовала умышленно, например, организовала картельный сговор — согласованно скупала топливо для создания дефицита и искусственного завышения цен.
«В случае получения прибыли в особо крупном размере санкции могут включать лишение свободы», — добавил юрист.
Санкции по указанной статье варьируются в зависимости от деталей преступления. Наказание может быть в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до 7 лет.
Ранее стало известно, что в российском регионе сняли лимиты на отпуск топлива.