Врач Мурадян назвал вероятность совпадения донора костного мозга с пациентом

По словам Мурадяна, чаще всего донор становится единственным, но бывает так, что на одного пациента их приходится несколько. Если у врача есть выбор, то клетки сначала запрашивают от доноров-мужчин, приоритет отдается мужскому полу, потому что в женском организме во время беременности происходят некоторые изменения.