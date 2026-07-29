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Врач Мурадян назвал вероятность совпадения донора костного мозга с пациентом

Она составляет составляет 1 к 10 тыс., сообщил руководитель регистра доноров костного мозга Пироговского университета.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вероятность того, что костный мозг донора подойдет пациенту, составляет всего 1 к 10 тыс., рассказал ТАСС руководитель регистра доноров костного мозга Пироговского университета Тигран Мурадян.

«В первую очередь проверяют на генетическую совместимость родственников, но они подходят лишь в 20% случаях. Затем врачи ищут совместимого по генотипу неродственного донора в регистре, вероятность совпадения 1:10 000», — сказал он.

По словам Мурадяна, чаще всего донор становится единственным, но бывает так, что на одного пациента их приходится несколько. Если у врача есть выбор, то клетки сначала запрашивают от доноров-мужчин, приоритет отдается мужскому полу, потому что в женском организме во время беременности происходят некоторые изменения.

При этом, по статистике Пироговского университета, большей частью как потенциальных, так и состоявшихся доноров являются именно женщины.

Как стать донором костного мозга.

Вступить в регистр может любой человек от 18 до 45 лет при отсутствии противопоказаний. Туда вносятся данные о людях с результатами HLA-типирования — метода определения тканевой совместимости конкретного донора и реципиента.