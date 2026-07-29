Шаманские обряды и блюда национальной кухни ждут хабаровчан на этнофесте

Шаманские обряды, блюда национальной кухни, традиционные ремёсла и огненное шоу увидят хабаровчане на Межрегиональном фестивале коренных малочисленных народов России «ЭТНОФЕСТ. Земля чёрного дракона». Праздник пройдёт 8 и 9 августа на трёх площадках города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В фестивале примут участие 37 творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства из семи регионов России. На одной площадке встретятся хореографические, вокальные и фольклорные коллективы, солисты, мастера, художники, атлеты национальных видов спорта и исследователи родных языков. Возраст участников — от 14 до 75 лет.
Название фестиваля связано с древним образом Амура. Народы Приамурья издревле называли его рекой Чёрного дракона — символом силы, мудрости и единства природы и человека.
Фестиваль начнётся 8 августа в 16:30 в Хабаровском краевом дворце культуры профсоюзов. С 16:00 до 19:00 там же будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
9 августа программа продолжится в Доме народного творчества и Хабаровском краевом дворце культуры профсоюзов. В 09:00 состоится деловая встреча «Сохранение родного языка», а в 13:00 — награждение победителей фестиваля.
Главная часть праздника развернётся 9 августа на стадионе имени Ленина в районе колеса обозрения. С 15:30 до 20:30 здесь будут работать выставка-ярмарка и мастер-классы по традиционным ремёслам, пройдут показательные выступления по национальным видам спорта.
Гостей также ждут обряд встречи, презентация блюд национальной кухни и выступления коллективов из разных регионов России. Среди участников — эвенский народный ансамбль «Нургэнэк» из Камчатского края и фольклорный ансамбль «Чиргилчин» из Республики Тыва.
Завершится праздник огненным шоу.