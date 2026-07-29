Шаманские обряды и блюда национальной кухни ждут хабаровчан на этнофесте

В фестивале примут участие 37 творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства из семи регионов России. На одной площадке встретятся хореографические, вокальные и фольклорные коллективы, солисты, мастера, художники, атлеты национальных видов спорта и исследователи родных языков. Возраст участников — от 14 до 75 лет.