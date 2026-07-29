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Шаманские обряды и блюда национальной кухни ждут хабаровчан на этнофесте

«ЭТНОФЕСТ. Земля чёрного дракона» пройдёт 8 и 9 августа на трёх площадках Хабаровска.

Шаманские обряды, блюда национальной кухни, традиционные ремёсла и огненное шоу увидят хабаровчане на Межрегиональном фестивале коренных малочисленных народов России «ЭТНОФЕСТ. Земля чёрного дракона». Праздник пройдёт 8 и 9 августа на трёх площадках города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

В фестивале примут участие 37 творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства из семи регионов России. На одной площадке встретятся хореографические, вокальные и фольклорные коллективы, солисты, мастера, художники, атлеты национальных видов спорта и исследователи родных языков. Возраст участников — от 14 до 75 лет.

Название фестиваля связано с древним образом Амура. Народы Приамурья издревле называли его рекой Чёрного дракона — символом силы, мудрости и единства природы и человека.

Фестиваль начнётся 8 августа в 16:30 в Хабаровском краевом дворце культуры профсоюзов. С 16:00 до 19:00 там же будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

9 августа программа продолжится в Доме народного творчества и Хабаровском краевом дворце культуры профсоюзов. В 09:00 состоится деловая встреча «Сохранение родного языка», а в 13:00 — награждение победителей фестиваля.

Главная часть праздника развернётся 9 августа на стадионе имени Ленина в районе колеса обозрения. С 15:30 до 20:30 здесь будут работать выставка-ярмарка и мастер-классы по традиционным ремёслам, пройдут показательные выступления по национальным видам спорта.

Гостей также ждут обряд встречи, презентация блюд национальной кухни и выступления коллективов из разных регионов России. Среди участников — эвенский народный ансамбль «Нургэнэк» из Камчатского края и фольклорный ансамбль «Чиргилчин» из Республики Тыва.

Завершится праздник огненным шоу.

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