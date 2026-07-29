В Приморье назвали мировую численность дальневосточных леопардов

Численность всей мировой популяции дальневосточного леопарда достигла 223 особей, при этом часть краснокнижных хищников имеют «двойное гражданство» и обитают в трансграничном природном резервате на территории России и Китая. Об этом сообщила научный сотрудник дирекции заповедника «Земля леопарда» Таисия Мерченкова на пресс-конференции (18+) в Международный день тигра.