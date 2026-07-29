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В Приморье назвали мировую численность дальневосточных леопардов

Часть редких хищников обитает одновременно на территории России и Китая.

Источник: PrimaMedia.ru

Численность всей мировой популяции дальневосточного леопарда достигла 223 особей, при этом часть краснокнижных хищников имеют «двойное гражданство» и обитают в трансграничном природном резервате на территории России и Китая. Об этом сообщила научный сотрудник дирекции заповедника «Земля леопарда» Таисия Мерченкова на пресс-конференции (18+) в Международный день тигра.

По словам специалиста, из общей мировой популяции 27 леопардов регулярно перемещаются через российско-китайскую границу. Поэтому животных относят к особям с «двойным гражданством», поскольку они обитают в едином трансграничном резервате.

Напомним, что недавние учётные данные, включая наблюдения за мигрирующими особями дальневосточного леопарда, подтвердили устойчивую положительную динамику восстановления этого редчайшего вида в России, в частности в Приморье. Нынешнее состояние популяции превзошло даже самые оптимистичные ожидания специалистов.