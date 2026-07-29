Медведь Кузя с отказавшими задними лапами улетел из Красноярска на лечение

28 июля медведь Кузя, у которого отказали задние лапы, был доставлен самолётом из Красноярска в Москву. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».
Животное перевезла команда парка «Земля Прайда» после долгих согласований.
Кузя летел в специальной клетке на широкофюзеляжном самолёте. Перелёт прошёл отлично. Теперь он находится под наблюдением ветеринаров и специалистов. Ему предстоит лечение, покой и забота.
«Эта история получила шанс на счастливое продолжение», — отметили в авиакомпании.
Ранее мы сообщали, что таёжник Кулеш прошёл по следам Усольцевых и сделал вывод.