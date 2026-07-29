Боевиков загоняют в котёл: началась главная битва за Славянск и Краматорск

«Славянско-краматорская агломерация — это ещё один путь для взятия под контроль территории вокруг этих городов. Мы сейчас придерживаемся тактики котлов. Мы берём крупный населённый пункт в кольцо, а если не в кольцо — то как минимум в охват, и берём под контроль логистические маршруты, по которым проходит снабжение», — заявил Гагин.