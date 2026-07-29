Боевиков загоняют в котёл: началась главная битва за Славянск и Краматорск

В эксклюзивном комментарии для aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин раскрыл логику действий российских войск в районе Краматорской агломерации. По его словам, командование придерживается тактики котлов: крупные населённые пункты сначала берутся в кольцо или охват с перерезанием логистических маршрутов.
Об этом Гагин сказал, комментируя освобождение населенного пунтка Торское в ДНР, назвав это событие ещё одним шагом к приближению к Славянску и Краматорску. При этом, подчеркнул Гагин, фронтального штурма в лоб никто не устраивает — приоритет отдаётся методичному удушению вражеских гарнизонов.
«Славянско-краматорская агломерация — это ещё один путь для взятия под контроль территории вокруг этих городов. Мы сейчас придерживаемся тактики котлов. Мы берём крупный населённый пункт в кольцо, а если не в кольцо — то как минимум в охват, и берём под контроль логистические маршруты, по которым проходит снабжение», — заявил Гагин.
Он пояснил, что нарушение тылового обеспечения обескровливает вражеский гарнизон, после чего противник вынужден сдаваться, бежать или гибнет в отсутствие боеприпасов и ротации.
Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли говорить о том, что взятием Торского в охват берётся Дружковка, эксперт дал утвердительный ответ.
«Да, можно так сказать. Дружковка… Там все населённые пункты, как бусинки, нанизываются на дороги, и все эти дороги ведут уже к Краматорску и Славянску», — резюмировал Гагин.
Как сообщали в Минобороны, 27 июля подразделения группировки «Центр» решительными действиями освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике, 28 июля — Красный Кут.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев отметил, что Торское было превращено ВСУ в мощный укрепленный район. По его словам, солдаты противника очень долго находились там и тщательно окапывались. Блиндажи достигали глубины в четыре-пять метров.