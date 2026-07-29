Сквер «Центральный» в Амурске полностью преобразится к 2027 году

Как отметили в администрации Амурска, воплощать проект будут в два этапа. Для начала установят системы видеонаблюдения, а после — приступят к демонтажным работам. Затем специалисты обновят асфальтовое покрытие в зоне фонтана и на заездах к жилым домам, начнут укладывать брусчатку. На следующем этапе запланированы работы с пешеходным фонтаном, который станет центральным элементом сквера.