Сквер «Центральный» в Амурске полностью преобразится к 2027 году

К обустройству сквера «Центральный» приступают в Амурске. Планируется, что активная фаза работ начнется уже с августа.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», преображение сквера предполагает благоустройство территории на проспекте Победы. Позволят провести масштабные работы средства, выделенные в рамках федерального проекта: в 2025 году проект по благоустройству этой территории стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов развития Дальневосточного федерального округа и получил на реализацию 150 млн рублей.
Подрядчика уже определили: работу на объекте будет вести группа компаний «Адмирал».
Как отметили в администрации Амурска, воплощать проект будут в два этапа. Для начала установят системы видеонаблюдения, а после — приступят к демонтажным работам. Затем специалисты обновят асфальтовое покрытие в зоне фонтана и на заездах к жилым домам, начнут укладывать брусчатку. На следующем этапе запланированы работы с пешеходным фонтаном, который станет центральным элементом сквера.
Напомним, помимо этого проектом предусмотрено восстановление лестничных маршей, модернизация уличного освещения, создание доступной среды с пандусами, тактильной плиткой и перилами, оборудование зон отдыха.
На реализацию проекта потребуется два года: стартовавшие работы завершатся в 2027 года.