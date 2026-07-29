Спасатели эвакуировали семью с заглохшего гидроцикла на Красноярском водохранилище

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером в заливе Шумиха спасатели пришли на помощь семье, оказавшейся вдали от берега из-за неисправности гидроцикла.
44-летний мужчина вместе с детьми катался по акватории, когда двигатель гидроцикла неожиданно заглох. На борту находились четыре человека.
Очевидцы сообщили о происшествии по телефону 112. На место оперативно прибыли спасатели, эвакуировали мужчину и его детей на берег.
Специалисты напоминают, что гидроцикл является маломерным судном, эксплуатация которого требует соблюдения правил безопасности. Перед выходом на воду необходимо проверить техническое состояние техники, использовать спасательные жилеты, не перегружать плавсредство, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров.