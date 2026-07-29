За пожароопасной обстановкой в Хабаровском крае следят с помощью дронов

С начала 2026 года в Хабаровском крае провели более 15 тысяч патрулирований лесов, в том числе 300 применений БПЛА с суммарным налетом более 101 часа с целью выявления пожаров и несоблюдения лесного законодательства. Также с местными жителями проводят профилактические работы — проводят лекции, беседы, инструктажи и распространяют листовки в рамках противопожарной кампании «Останови огонь». «Цель масштабной информационной кампании — сформировать у жителей экологическую культуру: рассказать, как действовать при обнаружении возгорания и какая ответственность предусмотрена за нарушение лесного законодательства», — отметили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края. Также в регионе ведут работу с нарушителями — составлено 103 протокола. Часть нарушений составляет уголовно наказуемые деяния — зафиксировано 53 таких эпизода, по 20 из них возбуждены уголовные дела.