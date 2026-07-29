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Цены на арбузы и дыни в РФ выросли на 39% за год

В российских магазинах продаются ранние бахчевые и импортная продукция.

Источник: Комсомольская правда

Арбузы и дыни в российских магазинах подорожали в среднем на 39% и 42% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует издание «Известия».

Средняя розничная цена арбуза течение недели с 13 по 19 июля 2026 года составила 66,4 рубля за 1 кг, а дыни — 151,5 рубля за 1 кг, сказано в публикации.

Издание публикует комментарий Минсельхоза, в котором сказано, что на полках представлены ранний урожай отечественных производителей и импортные бахчевые. Основной урожай дынь и арбузов поступит на рынок в августе, уточнили в ведомстве.

Напомним, по итогам первого полугодия подешевели основные продукты, которые покупают россияне. Из 25 наименований продуктов, которые входят в социально значимый набор, подешевели целых 19! Самым заметным оказалось снижение цены на картофель и свеклу.

Также сообщалось, что средняя наценка ретейлеров на социально значимые товары впервые стала отрицательной.

Накануне гастроэнтеролог Соснина предупредила, что ранние арбузы и дыни могут содержать вредные нитраты, а потребление таких плодов опасно для здоровья.