Российские войска не снижают наступательный темп на донецком направлении. 27 июля подразделения группировки «Центр» решительными действиями освободили населённый пункт Торское, а уже на следующий день, 28 июля, заняли Красный Кут. Эти события не только лишают противника тщательно подготовленных укрепрайонов, но и открывают дорогу к оперативному охвату Краматорской агломерации.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин подчеркнул, что регулярные сводки об освобождении посёлков — не просто формальность. Каждый такой успех приближает выход к крупным городам — Славянску, Краматорску, Дружковке, Доброполью.
«Регулярные сообщения об освобождении нами новых населённых пунктов говорят о том, что мы не сбавляем темп наступления, продолжаем идти вперёд достаточно успешно. При этом противник вынужден отступать на не всегда подготовленные районы, теряет и технику, и прежде всего людей», — отметил Гагин.
Эксперт также обратил внимание на состав обороняющихся подразделений.
«Сообщают, что там наёмники, представители “Азова”*… Сейчас во многих подразделениях по всей линии боевого соприкосновения участвуют наёмники из разных стран. Причём, вполне вероятно, кто-то из них является военнослужащими армий этих стран. Такое уже бывало», — сказал Гагин.
Ранее военный эксперт Виталий Киселёв отмечал, что Торское было превращено ВСУ в мощный укреплённый район с блиндажами глубиной до четырёх-пяти метров, где противник долго и основательно окапывался.
Однако ключевое значение происходящего, по мнению Гагина, — в логике действий российских войск. Командование последовательно реализует тактику котлов, не ввязываясь в лобовые штурмы городов.
«Славянско-краматорская агломерация — это ещё один путь для взятия под контроль территории вокруг этих городов. Мы сейчас придерживаемся тактики котлов. Мы берём крупный населённый пункт в кольцо, а если не в кольцо — то как минимум в охват, и берём под контроль логистические маршруты, по которым проходит снабжение», — заявил аналитик.
Он пояснил, что перерезание тылового обеспечения обескровливает вражеский гарнизон, после чего тот вынужден сдаваться, бежать или гибнет без боеприпасов и ротации.
Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли говорить о том, что взятием Торского в охват берётся Дружковка, Гагин дал утвердительный ответ.
«Да, можно и так сказать. Дружковка… Там все населённые пункты, как бусинки, нанизываются на дороги, и все эти дороги ведут уже к Краматорску и Славянску», — резюмировал он.
*Запрещённая в России террористическая организация.