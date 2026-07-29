Эксперт Балынин рассказал, в каких случаях зарплата может быть ниже МРОТ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Зарплата ниже минимального размера оплаты труда может быть, если человек работает не на полную ставку или же подписал гражданско-правовой договор. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Во-первых, отмечу, что если работник занят не на полную ставку, то тогда размер его заработной платы может быть меньше МРОТ. Например, если он занят на 0,5 ставки, то размер оплаты его труда в 2026 году не может быть меньше 27 093/2=13 546,5 рублей», — сказал Балынин.
Он добавил, что при сокращении ставки должен уменьшаться и объем выполняемой работы. Так, например, если человек занят на 0,5 ставки, то тогда и продолжительность рабочей недели сокращается с 40 часов до 20 часов, пояснил Балынин.
Кроме этого, эксперт отметил, что МРОТ установлен трудовым законодательством, соответственно, он не распространяется на лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера. В связи с этим для таких занятых заработная плата может быть и ниже МРОТ, подчеркнул Балынин.
Эксперт добавил, что месячная зарплата сотрудника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ, то есть не ниже 27 093 рублей.