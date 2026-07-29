Эксперт Балынин рассказал, в каких случаях зарплата может быть ниже МРОТ

«Во-первых, отмечу, что если работник занят не на полную ставку, то тогда размер его заработной платы может быть меньше МРОТ. Например, если он занят на 0,5 ставки, то размер оплаты его труда в 2026 году не может быть меньше 27 093/2=13 546,5 рублей», — сказал Балынин.