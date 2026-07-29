Хабаровский район досрочно завершает дорожный ремонт

В Хабаровском районе в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» досрочно завершён ремонт запланированных дорожных объектов. Муниципалитет стал первым среди районов края, достигших такого результата. Кроме того, подрядные организации намерены сдать в эксплуатацию и участки, изначально относившиеся к плану 2027 года, сообщает официальный канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.