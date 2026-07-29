В США решили бороться со стрельбой в школах с помощью БПЛА с перцовыми баллонами

В США придумали способ борьбы со стрельбой в школах. Технология — в духе времени. Это простой беспилотник с громкоговорителем и перцовым баллончиком. В Штатах уже появились учебные заведения, заинтересовавшиеся разработкой. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что как только появляется сигнал о нападении на школу, запускается дрон со встроенным громкоговорителем. Это позволит держать связь с учителями или школьным персоналом. Также у беспилотника есть камеры и сирены.
Дроны смогут разбивать незащищенные окна специальным наконечником, стрелять перцовыми шарами и наносить удары по нападающему. Предполагается, что к нападавшему будут отправлять по три-четыре аппарата за один заход, чтобы отвлекать его до прибытия полиции.
Издание подчеркивает, что как минимум четыре школы в штате Джорджия, три школы во Флориде и одна — в Колорадо уже получат эти технические новинки.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил включить в школьную программу изучение беспилотных летательных аппаратов, чтобы у учеников была возможность увидеть их вживую в стенах образовательного учреждения.
До этого сообщалось, что вышло в свет учебное пособие по беспилотникам для российских школ.