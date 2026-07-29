Кук: Российские и украинские музыканты могут выступить вместе в Америке

Российские и украинские музыканты могут принять участие в серии совместных концертов, в том числе в США. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
— Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке, — сказал он.
По словам Кука, через пару недель часть предполагаемых участников встретится в Баварии. Концерт там пока не планируется, но проект может перерасти в серию выступлений. Имена участников он не раскрыл.
Кук считает, что возобновление культурных обменов может содействовать диалогу и прекращению конфликта, а совместные выступления должны сопровождаться работой дипломатов над урегулированием, говорится в материале.
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