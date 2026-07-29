В Госдуме предложили выдавать многодетным 1 млн рублей вместо бесплатного участка

Норма о бесплатных участках под ИЖС для многодетных семей введена с 2011 года, однако разные регионы выделяют земельные участки по-разному: «Одним семьям везет — дают нормальные участки. Другим выделяют землю там, где ни строиться, ни жить невозможно — на выселках, без дорог, инфраструктуры. Третьим компенсируют деньгами, четвертым вообще ничего не дают. За 1 млн рублей они сами могут найти себе участок. Вот это будет справедливо».