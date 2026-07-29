В Красноярске продолжается ремонт городских фонтанов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Косметический ремонт проводят на фонтане «Арлекин и Коломбина», расположенный напротив Театра юного зрителя. Сейчас рабочие занимаются улучшением гидроизоляции чаши, после чего проведут тщательную очистку поверхностей и проверку инженерного оборудования.
В ближайшее время ремонтные бригады приступят к восстановлению фонтана «Фемида», который находится возле краевого суда на проспекте Мира. Более масштабная реконструкция ожидает фонтан «Гейзеры» на улице Копылова, 44 — его планируют обновить практически полностью.
Самые серьезные изменения коснутся фонтана возле Культурного центра на улице Высотной. Изначально работы здесь велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», однако в ходе демонтажа строители обнаружили критический износ конструкций. В связи с этим было принято решение установить вместо него пешеходный фонтан.
Всего в Красноярске за счет городского бюджета обслуживается 29 водных сооружений. В этом сезоне временно не работают еще два фонтана: «Икар» в сквере Космонавтов и «Реки Сибири». «Икар» планируют капитально отремонтировать в комплексе с будущим благоустройством сквера, которое запланировано на следующий год. Что касается фонтана «Реки Сибири», он был демонтирован ранее из-за строительных работ на Театральной площади; его восстановление ведется за счет средств инвесторов.
Все ремонтные мероприятия продлятся до конца сентября, сообщили в Администрации Красноярска.