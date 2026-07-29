В Красноярске продолжается ремонт городских фонтанов

Всего в Красноярске за счет городского бюджета обслуживается 29 водных сооружений. В этом сезоне временно не работают еще два фонтана: «Икар» в сквере Космонавтов и «Реки Сибири». «Икар» планируют капитально отремонтировать в комплексе с будущим благоустройством сквера, которое запланировано на следующий год. Что касается фонтана «Реки Сибири», он был демонтирован ранее из-за строительных работ на Театральной площади; его восстановление ведется за счет средств инвесторов.