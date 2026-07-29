Каждый седьмой выпускник Хабаровского края окончил школу с медалью

В этом году в Хабаровском крае на 47 медалистов больше, чем было годом ранее. Больше всего отличников выпустилось из школы № 30 Хабаровска (44), Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре (30) и Хабаровского краевого центра образования (28). Впрочем, успешные примеры есть и в сельской глубинке. Так, в поселке Тыр Ульчского района всего две выпускницы, и обе окончили школу с серебряными медалями. «Наша задача — создать в Хабаровском крае понятную систему поддержки молодых людей. Сейчас мы ремонтируем 11 школ — это больше, чем в любом другом регионе Дальнего Востока. Также мы оснащаем учебные заведения самым современным оборудованием, делаем предметные кабинеты, чтобы изучать науки было интереснее, и занимаемся профориентацией — в этом нам помогают президентские нацпроекты», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.