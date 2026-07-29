Мальчика на велосипеде сбил автомобиль в Магадане

8-летний велосипедист выехал на дорогу и столкнулся с автомобилем «Хонда Фит Шатл» с 26-летним мужчиной за рулем. В результате ДТП ребенок получил травмы. Сотрудники ГАИ оказали пострадавшему доврачебную помощь на месте происшествия. Скорая доставила мальчика в детское лечебное учреждение. Проводится проверка.