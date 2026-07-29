Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мальчика на велосипеде сбил автомобиль в Магадане

8-летний велосипедист выехал на дорогу и столкнулся с автомобилем «Хонда Фит Шатл» с 26-летним мужчиной за рулем. В результате ДТП ребенок получил травмы. Сотрудники ГАИ оказали пострадавшему доврачебную помощь на месте происшествия. Скорая доставила мальчика в детское лечебное учреждение. Проводится проверка.

8-летний велосипедист выехал на дорогу и столкнулся с автомобилем «Хонда Фит Шатл» с 26-летним мужчиной за рулем. В результате ДТП ребенок получил травмы. Сотрудники ГАИ оказали пострадавшему доврачебную помощь на месте происшествия. Скорая доставила мальчика в детское лечебное учреждение. Проводится проверка.