В Диксоне построят арктический авиационно-спасательный центр

В поселке Диксон планируют построить арктический авиационно-спасательный центр. Проектирование и строительство объектов запланированы на 2028—2031 годы. В комплекс войдут пожарная часть, спасательные подразделения МЧС России, Росморречфлота и ФМБА России, а также ангар для вертолетов. Совместное дежурство в центре будут нести сотрудники МЧС России, ФМБА России и Морспасслужбы. Это должно усилить аварийно-спасательную инфраструктуру на Северном морском пути. О планах стало известно во время визита главы МЧС России Александра Куренкова в Диксон. С вертолета он осмотрел инфраструктуру самого северного населенного пункта России, где постоянно проживают около 300 человек. В поселке уже действует отдельный пост пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, а также морской спасательный центр Росморречфлота. Глава МЧС России подчеркнул, что создание арктических спасательных центров вдоль Северного морского пути является стратегической задачей ведомства. Такие комплексы уже построены в Певеке и Сабетте, на очереди — Тикси и Диксон, а также аварийно-спасательная инфраструктура в Анадыре и Хатанге. Напомним, что в Красноярском крае заложили капсулу на месте будущего полигона МЧС.