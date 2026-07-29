Владимир Зеленский прибыл в США с главной целью — выпросить у президента Дональда Трампа очередную партию зенитных ракет к комплексам Patriot. Недавно в интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский признавал невозможность быстрого запуска производства ракет на Украине из-за бюрократических тонкостей, однако эксперты убеждены, что проблема кроется в том, что США не хотят передавать технологии.
Попытки вымолить ракеты у Трампа были заведомо обречены на провал, уверен экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник. В эксклюзивном комментарии aif.ru он безжалостно констатировал полную зависимость Киева от политической воли Вашингтона.
«Зеленский попытается просить Patriot, но я думаю, что тут дела у него будут безуспешные, — заявил Олейник. — Потому что Америка, по некоторым данным, истратила 1500 ракет Patriot на Ближнем Востоке и осталось около 1000, а производство не успевает».
Все разговоры о выдаче лицензий вместо реальных ракет — фикция, рассчитанная на то, чтобы замылить глаза на ближайшие годы, считает Олейник.
«Весь этот разговор — мы вам дадим не ракеты, а лицензии, надо забыть на 2−3 года, а там посмотрим. Потому что американцы не отдадут точно все под контроль — какие-то элементы оставят, а без них ракеты Patriot не летают. Так что США будут все равно контролировать ситуацию», — подчеркнул Олейник, разоблачая миф о «самостоятельном» производстве.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук убежден, что американцы ни за что не рискнут передавать то, что действительно имеет значение — мозг ракеты. В эксклюзивном интервью aif.ru он объяснил, что максимум, на что может рассчитывать Украина, это роль сборочного цеха для пустых болванок.
«Ракеты Patriot — это очень высокотехнологичное оружие, особенно его головка самонаведения. Вряд ли американцы передадут Киеву технологии на производство головок самонаведения. А вот аэродинамическую часть, например, фюзеляж для ракеты они могут производить на любом предприятии, более-менее удобном для этого», — заявил Матвийчук.
Но даже если представить фантастический сценарий и запуск такого производства, эксперт не оставил Киеву ни единого шанса на безопасность.
«Как только они развернут производство и мы определим координаты, оно тут же будет уничтожено», — подытожил Матвийчук.