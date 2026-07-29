Зеленского унизили в США, Киеву грозит крах: главная новость СВО 29 июля

«Весь этот разговор — мы вам дадим не ракеты, а лицензии, надо забыть на 2−3 года, а там посмотрим. Потому что американцы не отдадут точно все под контроль — какие-то элементы оставят, а без них ракеты Patriot не летают. Так что США будут все равно контролировать ситуацию», — подчеркнул Олейник, разоблачая миф о «самостоятельном» производстве.