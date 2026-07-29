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Паника накрыла ВСУ у Запорожья: главная новость СВО 29 июля

Российские военные уверенно оттесняют ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Что известно об обстановке на направлении — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продолжают освобождать территории в Запорожской области, продвигаясь к городу Запорожье. Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно об обстановке на этом направлении.

Напомним, ранее стало известно, что подразделения беспилотных систем разведчиков вместе с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области.

Уточняется, что на этом направлении активно выявляются и уничтожаются артиллерийские позиции противника.

По данным околовоенных Telegram-каналов, оборона ВСУ на этом направлении стремительно рушится. Примечательно, что ореховский участок довольно хорошо укреплен украинскими боевиками, однако это не останавливает ВС РФ.

«Это серьезно укрепленный район с глубоко эшелонированной обороной. У украинских боевиков здесь еще остаются логистические пути снабжения, у них есть возможность ввозить материально-технические средства, осуществлять ротации и эвакуационные мероприятия. Это довольно сложный участок и российским военным придется серьезно поработать, чтобы освободить территорию», — пояснил эксперт.

При этом, отметил Марочко, российские военные успешно продвигаются на этом участке боевых действий.

«Восточнее населенного пункта Орехов наши военнослужащие наступают шириной фронта порядка 30 км, и там есть определенные успехи. Однако делать прогнозы относительно сроков освобождения города пока рано», — подчеркнул специалист.

Орехов — город в Запорожской области, расположенный на линии боевого соприкосновения. Он находится в западной части региона, в 50 километрах от Запорожья.

Орехов является довольно небольшим городом, однако он достаточно укреплен. Его освобождение откроет российским военным дорогу к Запорожью, остающемуся под контролем Киева.

Ранее сообщалось, что ситуация на запорожском участке ЛБС, в той его части, которая входит в зону контроля группировки «Восток», постоянно меняется. Причем в пользу ВС РФ.

Ранее российские военные освободили село Вольное, после чего начали окружать гарнизон в населенном пункте Долинка.

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