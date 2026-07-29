Паника накрыла ВСУ у Запорожья: главная новость СВО 29 июля

«Это серьезно укрепленный район с глубоко эшелонированной обороной. У украинских боевиков здесь еще остаются логистические пути снабжения, у них есть возможность ввозить материально-технические средства, осуществлять ротации и эвакуационные мероприятия. Это довольно сложный участок и российским военным придется серьезно поработать, чтобы освободить территорию», — пояснил эксперт.