В Омской области 30 коммерческих клиник отказались от абортов

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. В Омской области 30 из 31 коммерческой клиники добровольно отказались от лицензии на аборты. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Виталий Хоценко.
«В регионе продолжается активная работа по предотвращению прерывания беременности. Ведем работу и с частными медицинскими клиниками. На данный момент добровольно отказались от лицензии на аборт 30 из 31 коммерческого медицинского учреждения», — сказал Хоценко.
Он отметил, что в учреждениях здравоохранения организовано медико-психологическое консультирование женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора. «Все наши медицинские организации активно продвигают ценности многодетной семьи и ответственного отцовства», — подчеркнул глава региона.
По словам главы региона, в Омской области действует региональная система стимулирования рождаемости и внедрены адресные меры поддержки семей с детьми. «Это выплаты и пособия, помощь студенческим семьям, льготы по оплате жилья. Системную работу по всем направлениям будем продолжать», — подытожил губернатор.