В Омской области 30 коммерческих клиник отказались от абортов

По словам главы региона, в Омской области действует региональная система стимулирования рождаемости и внедрены адресные меры поддержки семей с детьми. «Это выплаты и пособия, помощь студенческим семьям, льготы по оплате жилья. Системную работу по всем направлениям будем продолжать», — подытожил губернатор.