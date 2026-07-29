Стучать — бесполезно: Эксперт развеял три главных мифа о выборе арбуза

Первое, что проверяют опытные покупатели, — вес арбуза в руках, который говорит о сочности и плотности мякоти. Как объясняет эксперт, спелый плод должен быть тяжёлым для своего размера. Так, если сравнить несколько штук примерно одной формы, тот, что окажется тяжелее, с большей вероятностью будет сочнее. Однако и тут не всё так просто, так как масса плодов даже одного сорта может варьироваться от 4 до 9 килограммов, универсального «правильного» веса просто не существует.