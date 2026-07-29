Иран нанес ракетный удар по американской базе в Иордании

Иранская сторона нанесла удар по американской базе и центральному командному центру в Иордании. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
— Отважные бойцы Воздушно-космических сил КСИР обстреляли авиабазу США и центральный командный центр в Иордании несколькими баллистическими ракетами, — говорится в сообщении, которое приводит агентство Fars.
В КСИР подчеркнули, что сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока в адрес Ирана звучат угрозы, а американские силы совершают незаконные и враждебные действия против интересов республики.
27 июля Тегеран решил отклонить предложение Вашингтона на переговорах из-за чрезмерных требований.
В начале июля Вашингтон нанес удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, радиолокационные станции и другие объекты.
Заместитель главы Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании. По его словам, за минувшие три недели Штаты много раз нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии американского Минфина, разрешавшей сделки с иранской нефтью.