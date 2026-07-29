Возмездие без пощады обрушилось на Украину: ВС РФ перемалывают главные базы

В ночь на 28 июля украинские формирования предприняли одну из самых массированных атак беспилотников на Московский регион. В общей сложности в сторону Подмосковья в период с 20:30 27 июля до 06:30 мск было выпущено 390 дронов. Один из вражеских аппаратов влетел в многоквартирный жилой дом на улице Земской в Чехове. Пока оперативные службы ликвидировали последствия, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, откуда шла угроза, и раскрыл логику системного ответа России.
Дрон врезался в многоэтажку.
Массированный налёт беспилотников затронул сразу несколько подмосковных муниципалитетов. По информации властей, 81 вражеский аппарат был уничтожен непосредственно на подлёте к Москве, а дроны сбивали над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Основную массу БПЛА обезвредили на дальних подступах, однако отдельным машинам удалось прорваться.
В городе Чехов удар пришёлся в многоэтажный жилой дом. На месте ЧП работали все экстренные службы. Обошлось без жертв.
Местные жители рассказали, что ночь была громкая. «Я живу в этом районе, и такое ощущение, что он весь сегодня гремел», — поделилась Анастасия.
Другие очевидцы, напротив, отметили, что последствия могли быть куда тяжелее. «Знаю только, что, к счастью, разрушения небольшие», — добавила Юлия.
В то же время жительница Ирина обратила внимание на точность удара: «У нас дача под Чеховом. Там в основном частный сектор и малоэтажная застройка на десятки километров вокруг. Попасть именно в один из нескольких высотных домов в пустом огромном пространстве — не случайность».
ВСУ наносили удары с севера.
Дандыкин уточнил, что удары по столичному региону наносились с северного направления.
«По столичному региону запускают из Черниговской области. Скорее всего, именно оттуда беспилотники следуют по своему маршруту. Сейчас я вернулся с Брянщины — там они идут сплошным потоком. Мы сбиваем их на первом рубеже, потом на втором, потом на третьем, но некоторые всё-таки добираются до Подмосковья. В случае с Чеховом разворачиваться им особо и не надо: возможности по дальности позволяют», — пояснил эксперт.
ВСУ применяют тяжёлые беспилотники самолётного типа, прежде всего аппарат «Лютый», способный преодолевать значительные расстояния. Навигация осуществляется через спутниковую систему Starlink, а управление ведётся с применением искусственного интеллекта, что серьёзно усложняет борьбу с ними.
Ранее досталось и Ярославлю. Утром 27 июля над регионом сбили все 40 вражеских дронов, однако осколками ранило мужчину, в нескольких домах выбило стёкла и повредило автомобили. По словам Дандыкина, географическая логистика атак выстроена так, что северный маршрут пролегает через Сумскую и Черниговскую области. Южные направления используются для налётов на Белгород, Липецк и другие приграничные регионы.
Россия крушит ВСУ в постоянном режиме.
Ответные действия РФ носят системный, упреждающий характер и не зависят от внешнеполитической конъюнктуры. Дандыкин подчеркнул: «Отвечаем без всяких оглядок на “ответные удары”. Просто регулярно бьём».
Главный акцент делается на лишении противника самой возможности производить и запускать дальние БПЛА.
В приоритетном списке целей — объекты двойного назначения, военная логистика, мосты, газораспределительные станции и, что особенно важно, всё, что связано с испытанием и производством беспилотников.
«Какие важно цели выбивать? Поставки, логистику, энергетику ближе к зиме, газораспределительные станции, мосты, особенно в ближней фронтовой зоне. И конечно, всё, что связано с беспилотниками: их испытания и производство», — перечислил эксперт.
По оценке Дандыкина, система противовоздушной обороны противника находится в крайне тяжёлом состоянии.
«Система противовоздушной обороны у них явно трещит и не справляется. Ракет им самим не хватает», — констатировал собеседник издания.
В этих условиях Россия наращивает применение планирующих авиабомб, а при полном подавлении вражеского неба — и некорректируемых боеприпасов для уничтожения инфраструктуры двойного назначения.
После обработки объектов вплоть до Днепра, по мнению эксперта, удары должны смещаться вглубь, на Западную Украину, где укрылась критическая инфраструктура ВСУ. Обстрелы охватывают практически все направления, включая Киев, Сумы, Чернигов, Николаев и южные порты.