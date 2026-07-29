Возмездие без пощады обрушилось на Украину: ВС РФ перемалывают главные базы

«По столичному региону запускают из Черниговской области. Скорее всего, именно оттуда беспилотники следуют по своему маршруту. Сейчас я вернулся с Брянщины — там они идут сплошным потоком. Мы сбиваем их на первом рубеже, потом на втором, потом на третьем, но некоторые всё-таки добираются до Подмосковья. В случае с Чеховом разворачиваться им особо и не надо: возможности по дальности позволяют», — пояснил эксперт.