Предприятия туриндустрии в Хабаровском крае создают условия для людей с ограниченными возможностями здоровья

Уже в 22 региональных предприятиях туриндустрии установили пандусы, специальные подъемники, кнопки вызова персонала и беспрепятственные выходы. Всего для туристов с ограниченными возможностями здоровья в 16 отелях и гостиницах доступно 268 номеров. Владельцы гостиниц смогли компенсировать 70% трат благодаря господдержке. Такая помощь позволяет создавать доступную среду для всех жителей и гостей края.