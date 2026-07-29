В Хабаровском крае с поджигателями лесов начали бороться при помощи БПЛА

В Хабаровском крае за первое полугодие провели более 15 тысяч патрулирований лесов, чтобы вовремя находить возгорания и нарушения. Для наблюдения за труднодоступными территориями инспекторы около 300 раз поднимали беспилотники, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Общий налёт дронов превысил 101 час. Благодаря наземным и воздушным проверкам специалисты обнаружили очаги возгорания и зафиксировали 194 случая несоблюдения лесного законодательства.
По итогам рейдов на нарушителей составили 103 административных протокола. В 53 эпизодах инспекторы увидели признаки преступлений, после чего материалы передали правоохранительным органам. По 20 фактам уже возбудили уголовные дела.
Одновременно жителям напоминают, как не допустить пожара и куда обращаться при обнаружении огня. За шесть месяцев в регионе провели более девяти тысяч лекций, бесед и инструктажей, а также распространили свыше 21 тысячи памяток.
Кроме того, на въездах в леса и в популярных местах отдыха установили 592 информационных стенда и плаката. В краевом минлесхозе рассчитывают, что постоянные проверки и профилактика помогут снизить число пожаров, возникающих по вине человека.