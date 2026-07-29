Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае с поджигателями лесов начали бороться при помощи БПЛА

По итогам рейдов на нарушителей составили 103 административных протокола.

В Хабаровском крае за первое полугодие провели более 15 тысяч патрулирований лесов, чтобы вовремя находить возгорания и нарушения. Для наблюдения за труднодоступными территориями инспекторы около 300 раз поднимали беспилотники, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Общий налёт дронов превысил 101 час. Благодаря наземным и воздушным проверкам специалисты обнаружили очаги возгорания и зафиксировали 194 случая несоблюдения лесного законодательства.

По итогам рейдов на нарушителей составили 103 административных протокола. В 53 эпизодах инспекторы увидели признаки преступлений, после чего материалы передали правоохранительным органам. По 20 фактам уже возбудили уголовные дела.

Одновременно жителям напоминают, как не допустить пожара и куда обращаться при обнаружении огня. За шесть месяцев в регионе провели более девяти тысяч лекций, бесед и инструктажей, а также распространили свыше 21 тысячи памяток.

Кроме того, на въездах в леса и в популярных местах отдыха установили 592 информационных стенда и плаката. В краевом минлесхозе рассчитывают, что постоянные проверки и профилактика помогут снизить число пожаров, возникающих по вине человека.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше