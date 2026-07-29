Одесса в огне после атак на РФ: боевики в отчаянии из-за ответа за Рязань

«Дожди и грозы, конечно, осложняют налеты на объекты. Но если грозовые фронты полностью исключают возможность применения беспилотников, поскольку они могут попасть в опасное природное явление и развалиться, то дожди влияют не так сильно. Но, по статистике, если идут дожди, то ВСУ зачастую не применяют беспилотные комплексы», — пояснил эксперт.