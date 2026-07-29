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Одесса в огне после атак на РФ: боевики в отчаянии из-за ответа за Рязань

В ночь на 28 июля средства ПВО перехватили 356 украинских беспилотников над российскими регионами. Откуда их запустили и какой последовал ответ — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Рязанскую область в ночь на 28 июля. Атака была отражена, а ответ для ВСУ не заставил себя ждать.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили беспилотники в сторону Рязани, а также объяснил, как погодные условия влияют на запуск БПЛА.

Последствия атаки ВСУ.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 28 июля дежурные средства ПВО перехватили 356 украинских беспилотников над российскими регионами.

Дроны сбили над Липецкой, Орловской, Брянской, Ростовской, Смоленской, Воронежской областями, Крымом и другими регионами РФ.

В частности, в Рязанской области, по данным губернатора Павла Малкова, были уничтожены четыре беспилотника. В Сасовском округе пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.

Кроме того, осколки БПЛА попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. В Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи, в Клепиковском округе — вышка сотовой связи. На местах работают оперативные службы.

Откуда летели дроны.

«Могли с территории Украины запустить беспилотные комплексы. В данном случае могли задействовать приграничные территории, например, Харьковскую область или Сумскую», — пояснил эксперт.

ВСУ в настоящий момент используют две модели БПЛА для атаки на российские регионы. Кондратьев рассказал, какие дроны запустили в сторону Рязанской области.

«Сейчас Украина атакует исключительно двумя моделями БПЛА. Это FP-1, которые производит компания Fire Point, и беспилотники “Лютый”, которые сейчас производят на территории Польши. Это основные модели, которыми в настоящий момент атакуют ВСУ. Иных моделей замечено не было», — пояснил эксперт.

Погода мешает атакам.

Дожди и грозы осложняют боевикам ВСУ запуски беспилотников в направлении российских регионов, сообщил Кондратьев.

Несколькими днями ранее в Центральном федеральном округе прошли сильные дожди и грозы. В ближайшие дни, по данным синоптиков, ситуация повторится. В частности, в столичном регионе дожди ожидаются в среду и четверг — 29 и 30 июля.

«Дожди и грозы, конечно, осложняют налеты на объекты. Но если грозовые фронты полностью исключают возможность применения беспилотников, поскольку они могут попасть в опасное природное явление и развалиться, то дожди влияют не так сильно. Но, по статистике, если идут дожди, то ВСУ зачастую не применяют беспилотные комплексы», — пояснил эксперт.

Ответ России: удары по пяти областям.

Ответ за атаки на российские регионы, и за Рязанскую область в частности, последовал незамедлительно. По данным околовоенных Telegram-каналов, взрывы прогремели в нескольких регионах Украины.

Под удар попали объекты ВСУ в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Сумской областях. В Минобороны РФ сообщили и о мощных ударах по портам и морским судам, связанным с ВСУ.

В результате ударов барражирующими боеприпасами и ударными БПЛА поражены в порту «Николаев» объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Атаки продолжаются, ответы становятся жёстче.

Украина продолжает попытки атаковать российские регионы, используя две основные модели дронов — «Лютый» и FP-1. Несмотря на попытки использовать погодные условия для маскировки, российские средства ПВО эффективно перехватывают воздушные цели.

Ответные удары по объектам ВСУ в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Сумской областях, а также по портовой инфраструктуре, становятся всё более мощными. Россия продолжает защищать свои территории.

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