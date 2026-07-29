Сергей Верещагин проверил ход дорожного ремонта в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин вместе с председателем городского Совета депутатов Наталией Фирюлиной провел выездное совещание по ремонту городских дорог.
На улице Авиаторов обновляют более трех километров дорожного покрытия. Здесь также реконструируют поворотный шлюз, перенося его ближе к улице Алексеева, и обустраивают дополнительные полосы разгона и торможения. Открыть движение планируется до конца августа.
На улице Матросова готовность объекта составляет 60%. Верещагин поручил усилить контроль за соблюдением графика и перенести основные работы на вечернее и ночное время, чтобы минимизировать дорожные заторы.
Более чем на 70% завершен ремонт улицы Калинина. Подрядчику предстоит завершить устройство тротуаров и пройти лабораторный контроль качества асфальтобетонного покрытия. В этом году специалисты уже исследовали около 400 проб материалов и выявили несколько нарушений, из-за которых подрядчики были обязаны устранить недостатки за собственный счет.
Последней точкой стала улица Белинского, где реконструируют поворотный шлюз у Вантового моста. Здесь появится пешеходный переход и будет изменена схема выезда транспорта.
На данный момент полностью готовы восемь участков, еще два находятся на завершающей стадии. На обновление улично-дорожной сети Красноярска в 2026 году направлено 2,46 млрд рублей, рассказали в мэрии.