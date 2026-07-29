Сергей Верещагин проверил ход дорожного ремонта в Красноярске

Более чем на 70% завершен ремонт улицы Калинина. Подрядчику предстоит завершить устройство тротуаров и пройти лабораторный контроль качества асфальтобетонного покрытия. В этом году специалисты уже исследовали около 400 проб материалов и выявили несколько нарушений, из-за которых подрядчики были обязаны устранить недостатки за собственный счет.